Novo laboratório da Unimed é lançado em Porto Alegre com conceito modernizado

A Unimed Porto Alegre inaugurou uma nova unidade no bairro Três Figueiras e a Rede Pampa esteve presente para conferir o local que deverá atender 200 pessoas por dia e mais de 60 mil ao ano, conforme previsão da direção. O Laboratório Unimed Carlos Gomes é uma unidade-conceito que visa oferecer um ambiente diferenciado, com soluções tecnológicas em saúde. Dentre os serviços oferecidos estão exames laboratoriais e de imagem, clínica de vacinas, realidade virtual para pediatria e espaço exclusivo para médicos cooperados.

O diretor de Recursos e Serviços Próprios, Gustavo Adolpho Moreira Faulhaber destaca que o conceito é completamente diferente do que vinham trabalhando. “Esse é o laboratório mais moderno que a gente te na Unimed. Ele é muito pensado na experiência e na comodidade do cliente”, detalha. Conforme o gestor, o objetivo é que a modernidade traga também a agilidade. “Ele é feito para que o tempo da coleta, que vinha, na maioria dos locais, sendo de 30 a 40 minutos, caia para menos de sete minutos”, salienta Faulhaber. Os clientes que buscam essa rapidez devem estar pré-cadastrados, explica o diretor.

Outra novidade é a atenção especial às crianças, com tablets, óculos de realidade aumentada e outros atrativos aos pequenos. E a previsão é de que tanto essa iniciativa relacionada com a pediatria, como as demais, passem para outras unidades, conforme esclarece o presidente do Conselho Administrativo da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira. “A partir de agora, nós queremos começar a introduzir todo esse avanço tecnológico nas outras unidades”, afirma, destacando que a importância é a união da tecnologia com a humanização feita pela Unimed.

Equipamentos de atendimento e exame. parte da equipe. Evento de lançamento. Sala de espera. Espaço infantil. presidente do Conselho Administrativo da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira Fachada do laboratório. diretor de Recursos e Serviços Próprios, Gustavo Adolpho Moreira Faulhaber

Deixe seu comentário: