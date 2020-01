Flávio Pereira Novo prefeito de Caxias do Sul distribuiu cargos a vereadores que votaram na sua chapa

Flavio Cassina, novo prefeito de Caxias do Sul. (Foto: Vitoria Bordin/Divulgação)

Depois de liderar a cassação do prefeito caxiense Daniel Guerra acusado de “não dialogar” com a comunidade e os vereadores, o ex-presidente da Câmara Flavio Cassina do PTB, eleito ontem prefeito por 19 votos dos próprios vereadores, turbinou esse “diálogo” com a Câmara. Antes da sua eleição indireta, nomeou para subprefeituras pessoas indicados pelos vereadores, que mais tarde viriam a elegê-lo para o cargo de prefeito na eleição indireta. Os cargos de subprefeitos dos distritos de Caxias do Sul foram distribuídos por Cassina ainda em dezembro. As nomeações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do município no dia 2 de janeiro, uma semana antes da eleição indireta ocorrida nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro.

Os cargos rateados entre os vereadores antes da eleição indireta

Os cargos nomeados dia 2 de janeiro por Cassini, e indicados pelos vereadores que ontem votaram na sua chapa como candidato a prefeito, foram estes:

– O subprefeito de Criúva, Vila Seca e Fazenda Souza, Itacir Dall’ Agnol, indicado por Elói Frizzo (PSB).

– Diniz Zuccolotto, da Região Administrativa de Forqueta, indicado por Tatiane Frizzo (Solidariedade).

– Ricardo Trindade, para a subprefeitura de Santa Lúcia do Piaí, indicado por Arlindo Bandeira (PP).

– Márcio de Azambuja, indicado para a Região Administrativa de Ana Rech, e Tamiel Berganin para Vila Oliva, indicados por Ricardo Daneluz (PDT).

– Jaime Dal Picol para a Região Administrativa de Galópolis e Vila Cristina, pai da ex-assessora do vereador Velocino Uez (PDT).

– Clodoreu Antônio Rizzotto para a Região Administrativa do Desvio Rizzo, indicado por Gladis Frizzo (MDB).

– E, o coordenador distrital e do 1º distrito, Sadi Pirovano, nome indicado e nomeado pelo próprio Cassina.

A vinda de Jair Bolsonaro ao RS

A informação foi trazida à coluna pelo deputado federal Bibo Nunes. Segundo ele, o grupo de apoiadores da Aliança pelo Brasil vai promover em Porto Alegre um seminário dia 15 de fevereiro, com a presença de senadores, deputados federais e lideranças alinhados com o presidente na criação do novo partido. Bibo disse que está ajustando a vinda do presidente Jair Bolsonaro e que “a data de 15 de fevereiro encaixou na sua agenda”.

Agora é definitivo: governo não pagará grevistas

O governador Eduardo Leite confirmou ontem que não vai autorizar o pagamento dos salários de professores que fizeram greve. O governador está amparado em decisão judicial que autorizou o desconto. Eduardo Leite é taxativo nesta questão: “Os alunos já perderam um mês de aulas e os professores perderam um mês de salários. Se não voltarem, perderão mais um.”

Zucco anuncia processo contra o deputado Nereu Crispim

O deputado estadual, tenente-coronel Luciano Zucco (PSL) – mais votado do Rio Grande do Sul, com 166.747 votos – vai ingressar com ação criminal contra o seu colega, deputado federal Nereu Crispim, atual presidente estadual do PSL. Zucco revelou ao colunista que esperou por um desmentido de Crispim às acusações que lhe foram feitas na chamada CPI das Fake News na Câmara dos Deputados. Como isso não ocorreu, ele constituiu o advogado Amadeu Weinmann, uma das lendas da advocacia criminal do Estado, para ajuizar a ação.

Votação surpreendente

Zucco, estreante na política, fez uma surpreendente votação, embalado pela sua proximidade com o presidente Jair Bolsonaro e o vice, general Hamilton Mourão, do qual foi assessor, integrando seu estado-maior no Comando Militar do Sul.

Recordando

Ao depor na CPI das Fake News, o deputado federal Nereu Crispim acusou deputados que segundo ele integram a “organização criminosa, distribuidora de fake news”, mencionando o deputado federal Ubiratan Sanderson e o deputado estadual Tenente-Coronel Zucco.

