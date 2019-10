Novos bloqueadores de celular em presídios do RS deverão ser instalados em 2020

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária Estadual (Seapen) no primeiro semestre de 2020 deverão ser instalados novos bloqueadores de celular em penitenciárias do Rio Grande do Sul. Atualmente, somente o Presídio de Canoas tem o equipamento que impede o funcionamento dos telefones. Entretanto, o Governo ainda não definiu quais serão os locais das instalações.

Com este serviço, os detentos não conseguem aplicar golpes de dentro da cadeia, prática que é comum no RS. Ao todo, oito bloqueadores serão instalados.

