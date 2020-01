Rio Grande do Sul Número de salvamentos cai 13% no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Condições de banho como bancos de areia e aparecimento de águas-vivas influenciam no comportamento do veranista Foto: Divulgação As condições do mar também influenciam no comportamento do banhista (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O número de salvamentos feitos no Litoral Norte gaúcho caiu 13,4%, na comparação com o mesmo período da Operação Verão no ano passado – os dados foram contabilizados entre 21 de dezembro de 2019 e 1º de janeiro de 2020.

Até agora, foram feitos 84 salvamentos em praias do Litoral Norte, contra 97 no mesmo período da temporada 2018/2019. Os bombeiros creditam os números positivos a dois fatores: condições do mar alteradas e trabalho focado na prevenção.

Os salvamentos são os casos em que há algum grau de afogamento do banhista; já a prevenção está ligada aos momentos em que os guarda-vidas orientam a população a sair da água, por meio de apitos e sinalização gestual.

Até agora, foram contabilizados 37.044 casos de prevenção, contra 33.322 no mesmo período da operação passada. Os dados referem-se a todos os pontos monitorados (Litoral Norte, Litoral Sul e águas internas), mas a maior parte ocorreu na área ao norte, mais procurada no verão.

As condições do mar também influenciam no comportamento do banhista. O fato de o mar ter bancos de areia neste ano faz com que muitas pessoas fiquem na área mais rasa, nas “piscinas” que se formam na vala mais à beira da água.

Além disso, o aparecimento de águas-vivas em grande quantidade tem inibido parte dos banhistas, que preferem não entrar na água. Até o dia 1, foram registrados 38.218 casos de lesões por água viva em todo o Estado, contra 28.579 no mesmo período da temporada anterior.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário