O Barcelona desistiu de contratar Neymar, e a permanência do craque no PSG é iminente

O Barcelona desistiu da contratação de Neymar. Depois de investir pesado no fim da semana para tentar acertar com o jogador, o clube catalão optou por sair da negociação após contraproposta do PSG (Paris Saint-Germain). Uma pessoa ligada ao negócio confirmou a informação.

A janela de transferências europeia se encerra na noite de segunda-feira (2). Neste momento, a permanência no PSG ainda não está consumada, mas é iminente – jornais franceses, como o L’Equipe, inclusive, já bancam que Neymar seguirá em Paris por mais uma temporada. E o estafe do craque já iniciou um trabalho emocional para que ele se acostume com a ideia.

Na quinta-feira (29), a expectativa pelo acerto era alta após encontro entre os dirigentes dos dois clubes. O Barcelona tinha colocado à mesa € 130 milhões e mais três jogadores: o zagueiro Todibo, que sairia por empréstimo, o meia Rakitic e o atacante Dembélé, ambos em definitivo.

Na última sexta-feira (30), uma reviravolta. O PSG havia aceitado os três atletas, mas queria uma quantia maior em dinheiro. Tal situação atrapalhou os planos do Barcelona, que optou por desistir.

O estafe de Neymar desanimou e, pela primeira vez desde o início dessa história, admite que o jogador deve seguir em Paris. Até porque o Real Madrid, concorrente do Barcelona pelo craque, parou as conversas com o clube francês. E a Juventus, outra interessada, tampouco avançou nas tratativas. Depois de deixar claro para os franceses que queria sair, Neymar não terá um período fácil pela frente.