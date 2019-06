O Google Maps exibe onze milhões de negócios falsos

Uma reportagem do site do “Wall Street Journal” publicada na quinta-feira afirma que o Google Maps tem quase 11 milhões de listagens de negócios falsas, um esforço de golpistas para aumentar seus próprios lucros fraudando proprietários de empresas e enganando clientes através de endereços falsos e números de telefone. Segundo o jornal, os golpes são lucrativos para quase todos os envolvidos, incluindo o Google. Consumidores e empresas legítimas acabam perdendo.

A reportagem diz que empreiteiros, reparadores e serviços de reboque de carros são o alvo mais comum desses golpes, negócios que os clientes geralmente precisam com pressa, mas não têm tempo suficiente para verificar sua credibilidade. Os golpistas, muitas vezes, usam o nome de empresas estabelecidas, como se fossem prestadores de serviços, e acabam cobrando por serviços que, muitas, deveriam ser prestados gratuitamente, se o contato realmente fosse feito com a empresa legal.

O Google Maps é usado por mais de dois bilhões de pessoas em todo o mundo, a cada mês. E, como vem do Google, não é apenas um simples navegador, mas uma fonte de informações alimentada por uma vasta comunidade de guias locais, proprietários de empresas e usuários que contribuem com perfis, avaliações e classificações de empresas. Turistas, passageiros e clientes confiam nesta informação para tomar decisões e fazer as coisas.

Embora perfis comerciais falsos sejam uma pequena porcentagem do total de perfis de negócios no Google, de acordo com o jornal, “centenas de milhares de listas falsas brotam no Google Maps todo mês”. O Google disse que “está trabalhando continuamente em novas e melhores maneiras de combater esses golpes usando uma variedade de sistemas manuais e automatizados em constante evolução.”

Segundo o jornal, o Google lida com mais de 90% das consultas de pesquisa on-line do mundo, impulsionando US$ 116 bilhões em receita de publicidade no ano passado. Nos últimos anos, ampliou esse domínio para as buscas locais, emergindo como a fonte principal de tudo, desde entregas de alimentos até os melhores encanadores da vizinhança.

Além das fraudes financeiras, há também claros perigos físicos em empresas falsas que buscam legitimar suas atividades ao aparecer em uma pesquisa local quase oficial do Google. E onde esses golpistas podem fornecer um serviço em casa, esses riscos atingem um nível diferente. Como diz o WSJ, “a onipresente plataforma de internet do Google molda o que é real e o que não é para mais de dois bilhões de usuários mensais”.

De acordo com os próprios dados do Google, em 2018 eles “removeram mais de 3 milhões de perfis de negócios falsos – e mais de 90% desses perfis empresariais foram removidos antes que um usuário pudesse ver o perfil e desativaram mais de 150.000 contas de usuário considerado abusivo – um aumento de 50% a partir de 2017. ”

O Google reafirmou seu compromisso de lidar com a questão e destacou os esforços que foram feitos em encontrar novas maneiras de combater a fraude, pedindo que os usuários sinalizem e denunciem possíveis perfis de negócios falsos. As informações são do jornal O Globo.

