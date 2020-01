Tecnologia O Google quer combater o vício em celular com um curioso acessório; conheça

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

Envelope do Google transforma smartphone em celular "burro" (Foto: Reprodução/Google)

O Google apresentou um acessório curioso que visa desestimular o uso do celular. Trata-se de um envelope de papel que guarda o aparelho e limita suas funcionalidades com a ajuda de um aplicativo. O usuário tem a opção de fazer apenas chamadas comuns ou usar a câmera para fotos e vídeos, dependendo do modelo escolhido.

O produto é gratuito e funciona no estilo faça-você-mesmo: é preciso baixar um PDF on-line, fazer a montagem manualmente e instalar o app para começar a usar.

A ideia é tornar o telefone menos atrativo e, com isso, ajudar a reduzir o número de horas gastas na utilização. Em levantamento recente da firma de monitoramento App Annie, o Brasil foi o terceiro país que mais passou tempo em apps, com média de três horas e 45 minutos diárias por pessoa.

Ao encaixar o celular no envelope que permite ligações, o usuário tem à disposição apenas um teclado numérico desenhado em um dos lados do papel. As teclas permitem ligar para um número conhecido ou usar a função de discagem rápida para fazer uma chamada sem precisar digitar número por número, assim como em telefones antigos. É possível também ter acesso a um relógio: a tela ilumina os números do teclado para dizer a hora.

Na versão de câmera, o envelope traz recortes ao redor da câmera e do flash do celular, na parte de trás, e apenas dois botões para capturar fotos e gravar vídeos.

Além de impedir o acesso a demais funcionalidades, o envelope é de uso único: para tirar do aparelho é preciso rasgar e inutilizar o acessório, obrigando a montagem de uma nova unidade para voltar a guardar o smartphone.

O aplicativo e os envelopes, por enquanto, são compatíveis apenas com o Pixel 3A, modelo que ainda não foi lançado no Brasil. O download do PDF está disponível na plataforma Github.

Design do buscador

Após várias críticas, o Google anunciou que ouviu os usuários e que testará alternativas para a mudança implementada no design do buscador em desktops.

A polêmica começou depois de vários internautas notarem as alterações feitas pelo Google na apresentação dos resultados de uma busca feita na plataforma. Para os críticos, a empresa estaria diminuindo as diferenças visuais entre os conteúdos relevantes e os potencializados por anúncios, o que poderia confundir os usuários.

Com as mudanças, o Google abandonou a diferenciação nas cores de fundo que permitiam rapidamente discernir entre os resultados promovidos (de cor amarela) e os relevantes para a busca segundo os critérios do algoritmo da empresa (de cor branca).

A nova maneira de identificar a publicidade passou a ser um pequeno ícone em preto, em negrito, com a inscrição “Ad” (anúncio em inglês). Antes, essa sinalização também tinha cor de diferente e era apresentada aos usuários em um tom de verde.

“Ouvimos as opiniões de vocês sobre nossa atualização. Como sempre queremos melhorar nosso motor de busca, vamos experimentar novos locais para nossos ícones”, afirmou a empresa no Twitter.

“Nossa experimentação começará hoje mesmo. Durante as próximas semanas, enquanto realizamos os testes, alguns usuários talvez não verão ícones, enquanto outros os visualizarão em diferentes locais que vamos testar para dar uma imagem moderna para nossa versão (do buscador) para computadores de mesa”, completou o Google.

A companhia explicou que o objetivo da mudança foi padronizar a versão para desktops ao design já usado nos dispositivos móveis.

