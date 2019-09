O Google será investigado por 50 Estados americanos

Um grupo de 50 procuradores-gerais de estados e territórios americanos abriu uma grande investigação antitruste sobre o Google. O objetivo é saber se as práticas de publicidade digital da gigante de internet ferem as leis que regem a concorrência.

Os procuradores estaduais, liderados por Ken Paxton, do Texas, anunciaram a investigação na escadaria da Suprema Corte em Washington, citando temores de que a empresa fundada por Larry Page e Sergey Brin esteja aumentando os custos para os anunciantes.

Eles também questionam se os consumidores estão realmente recebendo as melhores informações nos resultados de suas buscas no Google.

“Esta é uma empresa que domina todos os aspectos da publicidade e da busca na internet”, afirmou Paxton no anúncio.

O Google enfrenta agora um número cada vez maior de investigações antitruste, não apenas as dos Estados mas também a do Departamento de Justiça e de reguladores internacionais, à medida que os governos se mostram cada vez mais céticos quanto ao predomínio da empresa no mercado e começam a tomar providências para puxar as rédeas e frear seu avanço.

As ações da Alphabet, controladora do Google, caíram com o anúncio. Em Nova York, elas estavam em queda de 1% no início da tarde de segunda, a US$1.193,75 (8% a menos que um recorde batido em abril).

O anúncio feito pelos Estados americanos chega dias depois que a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, anunciou que outra coalização de estados investigará o Facebook.

A investigação sobre o Google envolve 48 estados dos EUA mais o Distrito de Columbia e Porto Rico. Dos 50 estados dos Estados Unidos, só Califórnia e Alabama ficaram de fora do caso.

“Estamos agindo como um só hoje para lançar o que, eu sei, será uma investigação completa e justa”, afirmou o procurador-geral do Distrito de Columbia, Karl Racine.

As investigações criam novos problemas para Google e Facebook depois de uma onda de críticas feitas por políticos democratas e republicanos nos EUA sobre seu domínio do mercado on-line. Na próxima quinta-feira, a subcomissão antitruste da Câmara de Representantes do Congresso americano fará uma audiência sobre o impacto do uso de dados e sobre privacidade.

O Departamento de Justiça também está examinando o papel do Google no mercado de publicidade web e suas operações de busca. A empresa disse na sexta-feira que o departamento emitiu demandas cíveis de investigação, semelhantes a intimações, para todos os documentos de investigações antitruste anteriores.

Na sexta-feira, o Google declarou que já esperava receber “demandas de investigação semelhantes dos procuradores-gerais. Continuamos a cooperar com o Departamento de Justiça, órgãos reguladores federais e estaduais nos Estados Unidos e outros órgãos reguladores em todo o mundo”. A empresa não fez novos comentários.

