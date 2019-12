Esporte O Inter perdeu para o São Paulo por 2 a 1, e a vaga para a Libertadores será definida no domingo

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

A derrota fez com que o Inter caísse para a 8ª colocação no Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter não conseguiu se garantir na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020. O Colorado enfrentou o São Paulo na noite desta quarta-feira (4) no Morumbi, e acabou derrotado por 2 a 1. Com o revés fora de casa, a definição das duas vagas para a pré-Libertadores ficou para o próximo domingo (8), data da última rodada do Brasileirão.

Pelo Tricolor paulista, os gols foram marcados por Antony e Vitor Bueno. Guilherme Parede descontou para os gaúchos.

Com o resultado, o Inter chegou aos 54 pontos e caiu para a 8ª colocação.

Jogo

Tentando garantir a última vaga disponível na fase de grupos da Copa Libertadores, o São Paulo foi para cima do Internacional logo nos primeiros momentos de jogo. Logo aos 15, Antony inaugurou o marcador. O atacante recebeu bom passe de Igor Gomes e só teve o trabalho de tirar do goleiro Marcelo Lomba.

A melhor oportunidade do Colorado na etapa inicial aconteceu aos 38, quando Guerrero tabelou com Edenilson na entrada da área. A bola sobrou para Nonato, que chegou batendo, mas a bola passou muito perto do gol de Tiago Volpi.

No segundo tempo, o São Paulo foi para cima novamente. Aos três, Tchê Tchê deu ótimo lançamento para Antony. O atacante puxou o contra-ataque e serviu Vitor Bueno dentro da área. O meia tirou Lomba da jogada e colocou a bola no fundo do barbante: 2 a 0.

Aos 24, O Inter voltou a colocar fogo no jogo. Guerrero bateu com força, mas Volpi fez ótima defesa. O rebote, no entanto, sobrou para Guilherme Parede, que chegou batendo e diminuiu a desvantagem gaúcha. Apesar disso, os donos da casa conseguiram manter a vitória até o fim e garantiram os três pontos: 2 a 1.

O duelo contra os paulistas foi o último disputado pelo Inter fora de casa nesta temporada. Agora, o Colorado recebe, às 16h do próximo domingo (8), o Atlético Mineiro, em partida da 38ª rodada do Brasileirão.

Ficha técnica

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes (Toró), Antony, Pablo e Vitor Bueno (Liziero). Técnico: Fernando Diniz.

Internacional: Marcelo Lomba, Heitor (Rafael Sobis), Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Uendel, Rodrigo Lindoso, Nonato (D’Alessandro), Guilherme Parede, Neilton (Nico López) e Paolo Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC), auxiliado por Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC).

VAR (árbitro de vídeo): Rodrigo Dalonso Ferreira (SC).

