O que a Nasa tem feito em relação à ciência aberta

A princípio, será os esforços crescentes da Nasa (agência especial norte-americana) que envolvem seu papel em incentivar uma ciência aberta encorajando práticas open source. Foi uma ótima iniciativa da Nasa disponibilizar livremente sua biblioteca de pesquisa inteira para domínio público.

Sim! Uma biblioteca de pesquisa inteira para todos acessarem e se beneficiarem das pesquisas da Nasa. O recursos da ciência aberta deles podem agora ser classificados principalmente nessas três categorias seguintes: Nasa open source, API aberta e dados abertos.

Nasa open source

Nomeado excepcionalmente como “code.nasa.gov“, a Nasa agora tem softwares científicos disponíveis como open source via GitHub. Assim, se você é um desenvolvedor que ama programar, você pode estudar cada um deles todos os dias. Além disso, se você não for um desenvolvedor, você ainda pode navegar pela coleção fantástica de pacotes open source alistados no portal!

Um dos pacotes open source interessantes alistados aqui é o código fonte do computador de navegação da Apollo 11. O voo espacial da Apollo 11 levou os primeiros dois humanos para a Lua, a saber, Neil Armstrong e Edwin Aldrin!

API aberta

Uma API (Application Programming Interface) aberta desempenha um papel significativo na prática da Ciência Aberta. Assim como a Iniciativa Open Source, há também uma para as APIs, chamada de Iniciativa da API Aberta. Aqui está uma ilustraçao simples de como uma API liga uma aplicação com seu desenvolvedor:

Direcionada aos desenvolvedores de aplicações, a API aberta da Nasa é uma iniciativa que visa melhorar significativamente a acessibilidade de dados que também podem conter conteúdo de imagem. O site tem um editor em tempo real, permitindo que você confira a API por trás do APOD (Astronomy Picture of the Day).

Dados abertos

O Portal de Dados Abertos da Nasa foca em transparência ao ter um catálogo de dados cada vez maior, disponível para qualquer um acessar livremente. A inclusão de conjuntos de dados dentro dessa coleção é um passo essencial e radical em direção ao desenvolvimento de qualquer tipo de pesquisa.

A Nasa tomou até mesmo a iniciativa fantástica de solicitar sugestões de conjuntos de dados para apresentação em seu portal e isso é realmente muito inovador, considerando as tendências crescentes de ciência de dados, inteligência artificial e deep learning.