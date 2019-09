O técnico Odair Hellmann prepara time alternativo para o duelo do Inter contra o Atlético-MG

Com a decisão do título da Copa do Brasil marcada para a próxima quarta-feira (18), o Inter terá novamente uma formação alternativa no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (15), o Colorado tem compromisso contra o Atlético-MG, fora de casa. As informações são da Rádio Grenal.

No início desta sexta-feira (13), o técnico Odair Hellmann comandou a última atividade do time em Porto Alegre. Logo após o trabalho no CT Parque Gigante, a delegação seguiu para Belo Horizonte (MG), mas sem a presença do treinador.

O técnico Odair Hellmann seguirá em Porto Alegre até este sábado (14), quando comandará um treino para os titulares. Após, o comandante seguirá para a capital mineira.

Para esta última rodada do Brasileirão, o Inter não contará com Bruno Silva, que está suspenso. Assim, o time deve ir a campo diante do Atlético-MG com a seguinte escalação: Danilo Fernandes, Heitor, Klaus, Emerson Santos, Zeca; Rithely, Nonato, Pottker, Neílton, Parede e Sóbis.

Depois da atividade, o goleiro Danilo Fernandes concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT. Possível titular em Belo Horizonte, o goleiro projetou a partida. “Estamos mantendo um padrão de atuação juntamente com o resultado positivo. Estamos acostumados a jogar mais de uma competição. O time que vai viajar pode ter certeza que está preparado para jogar”, afirmou o camisa 1.

Neste sábado, a equipe tem um último treino já em solo mineiro. Atlético-MG e Inter se enfrentam neste domingo, às 11h, na Arena Independência.

