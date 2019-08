Oficina de culinária em Alemão: química gaúcha que viveu na Alemanha ensina a fazer bolo de maçã, com chá para acompanhar

No próximo dia 31, sábado, das 14h às 18h, no food-coworking Criativos Compulsivos (Av. Guaíba, 4.670 – Vila Assunção – Zona Sul de Porto Alegre, RS) a química gaúcha Maria Elisabete Haase-Möllmann que escreveu sua tese de doutorado em alemão na Universidade de Bremen realiza a Oficina Culinária em Alemão: Bolo de Maçã (4 horas).

Apaixonada por experimentar novas receitas, ela encontrou nas experiências de cozinhar uma forma de se apropriar de novas línguas e integrar-se com pessoas de diferentes nacionalidades e formação.

Entre 1992 e 2013 morou na Alemanha, Finlândia e Bulgária, sempre aprendendo receitas e ingredientes locais na língua do país. Foram anos em que dava aulas particulares de Português através da culinária, com receitas brasileiras de sobremesas.

Em 2019 passou a dar aulas particulares de alemão em Porto Alegre, renovando então com a Oficina a experiência culinária na língua estrangeira, significando o aprendizado do alemão com e em todos os sentidos.

Ela vai preparar na Oficina, em alemão, com as devidas explicações também em português, o chá preto da Frísia Oriental “Ostfriesentee” para acompanhar a receita de bolo de maçã “Apfelkuchen, sehr fein”, que cada aluno levará para casa.

Os participantes do curso vão usufruir de:

– Infra-estrutura de cozinha industrial

– Ambiente criativo e aconchegante, em food-coworking situado na zona sul de Porto Alegre com vista para o Lago Guaíba

– Envio da receita em alemão anterior ao evento

– Discussão da tradução da receita (1 página) do alemão para o português, com identificação das estruturas gramaticais, receita com estrutura descritiva, verbos, ingredientes, números e medidas e modo de preparo (1h)

– Preparação dos bolos, em alemão (1h30min)

– Preparação do chá, em alemão (30min)

– Chá com bolo “Tee mit Kuchen” com conversa informal em alemão “Klönen und Schnacken” (1h)

– Bolo de maçã para levar para casa

– Água saborizada.

Veja mais em https://www.facebook.com/criativospoa/videos/654635738364434/

Inscrições em https://www.sympla.com.br/oficina-culinaria-em–alemao-bolo-de-maca-4-horas__604026

