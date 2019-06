Em ondas fortes que chegaram a 2 metros de altura na Praia de Itaúna, em Saquarema, cinco brasileiros conquistaram vaga para as oitavas de final da etapa brasileira do Circuito Mundial de surfe. O bicampeão do mundo Gabriel Medina foi o último a conseguir a classificação, ao derrotar Jadson André na bateria de encerramento da terceira rodada da competição, na tarde desta sexta-feira (21).

