A ONU apontou sua preocupação com a sobrevivência dos haitianos mais vulneráveis, enquanto a situação de insegurança impede a livre circulação no país, imerso em uma crise social e política com manifestações para pedir a renúncia do presidente. No final de agosto, os protestos populares contra Jovenel Moise, se acentuaram depois de uma longa escassez nacional de combustível.