Porto Alegre Operação Sossego interdita estabelecimento na Cidade Baixa

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

O estabelecimento conhecido como Rock ‘n’ Soul Pub foi interditado na noite de sexta-feira. Foto: Reprodução/Google Maps O estabelecimento conhecido como Rock ‘n’ Soul Pub foi interditado na noite de sexta-feira. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Reprodução/Google Maps

Localizado na Cidade Baixa, o estabelecimento conhecido como Rock ‘n’ Soul Pub foi interditado na noite de sexta-feira (20), por funcionar além do horário permitido na região, conforme o Decreto Municipal nº 19.962/2018. A interdição é resultado da Operação Sossego, que reúne a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a Guarda Municipal, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros

Conforme o diretor de Fiscalização da SMDE, Denis Carvalho, o estabelecimento já havia sido notificado e autuado anteriormente. “A atuação ocorreu a partir de reclamações dos moradores do entorno devido à perturbação do sossego. Ações como essa serão intensificadas em operação conjunta com a Brigada Militar, Secretaria de Segurança, Corpo de Bombeiros e demais órgãos competentes”, comenta Carvalho.

O secretário municipal da Segurança, Rafael Oliveira, explica que a ação não tem o propósito de coibir o comércio local. “Ao contrário: o objetivo é fazer com que se cumpra a lei. Atue de acordo com o alvará permitido, não venda bebida alcoólica para menores de 18 anos, recolha as cadeiras e mesas da calçada no horário estabelecido e encerre as atividades noturnas dentro do horário combinado. A Cidade Baixa também é um bairro de moradia e estamos buscando um bom convívio social entre todos”, destaca.

Outros estabelecimentos também foram vistoriados em conjunto com o comandante do 9º BPM cel. Luciano Moritz Bueno e o major Eduardo Estevam Camargo Rodrigues, do Corpo de Bombeiros. Cerca de 10% dos bares, lancherias e casas noturnas do bairro descumprem reiteradamente as normas e legislações, especialmente no que se refere a horário e perturbação.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário