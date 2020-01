Verão Orla do Gasômetro receberá o projeto Defensoria Itinerante – Temporada de Verão 2020

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Foto: Divulgação/ PMPA

Dos dias 21 a 23 de janeiro, a Orla do Gasômetro receberá o projeto Defensoria Itinerante – Temporada de Verão 2020. No decorrer do período, uma equipe da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) estará no local para atender e orientar a população em diversas áreas do direito, como família, moradia, saúde, criminal, consumidor, violência doméstica, direitos humanos, entre outras. A ação ocorrerá na Orla Moacyr Scliar, próximo à região dos bares.

O atendimento acontecerá na unidade móvel da instituição e será feito por uma equipe formada por defensores e servidores públicos. Materiais de educação em direitos também estarão disponíveis à população.

Na edição passada do projeto foram contabilizados 116 atendimentos nas praias do Guaíba; 208 no litoral norte; e 66 no litoral sul, totalizando 390 atendimentos em 11 dias de atividade. Os mutirões itinerantes da Temporada de Verão 2020 buscam reduzir a exclusão social da população vulnerável por meio da ampliação do acesso ao sistema de justiça.

Durante os meses de verão, novos mutirões estão programados e as datas podem ser conferidas neste link.

Mutirão do projeto Defensoria Itinerante – Temporada de Verão 2020 / Orla do Gasômetro, Porto Alegre/RS

21, 22 e 23/01 – das 16h às 19h/ Público-alvo: comunidade em geral

