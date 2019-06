Os outros precisam saber quem é você

Estamos em uma sequência de artigos que tratam do seu marketing pessoal, e o seu currículo está incluído nessa sequência. O currículo não é apenas parte do protocolo de contratação das empresas: ele é o resumo da sua vida profissional.

Em muitos casos, o currículo é a única forma de que você dispõe para se fazer conhecer em uma empresa; logo, ele precisa ser lido. Para aumentar as chances de que isso aconteça, elabore o seu currículo sucintamente, mas não deixe de incluir informações relevantes da sua vida profissional.

Outra peça importante do marketing pessoal é a pasta de apresentação de serviços ou folder, como é conhecida no jargão profissional. A utilização do folder é recomendada para profissionais autônomos. Se este é o seu caso, saiba que no folder você pode incluir desde exemplos de serviços prestados para outras empresas até notas que tenham sido publicadas na imprensa sobre o seu trabalho, além, é claro, da descrição dos serviços que você presta e da sua qualificação para isso.

Sem palavras

Expressão corporal é uma dos aspectos mais importantes no marketing de um profissional bem-sucedido. Há livros inteiros escritos sobre técnicas de como desenvolver o carisma ou o magnetismo pessoal; afinal, o corpo fala mais do que imaginamos!

Uma expressão corporal correta pode ser descrita da seguinte forma:

• postura naturalmente ereta;

• olhar direto, sem ser incisivo;

• distância física adequada para sentir-se à vontade, sem constranger nem ficar constrangido;

• aperto de mão firme, demonstrando segurança;

• sorriso amável e confiante;

• palavras pronunciadas em velocidade e entonação adequadas para uma perfeita compreensão, ditas com um timbre vocálico agradável e com as inflexões necessárias ao que quiser enfatizar.

Deixe seu comentário: