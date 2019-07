Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado também foram alvo de hackers

Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), respectivamente, também foram vítimas de ataques de hackers. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fez ligações para eles nesta quinta-feira (25) a fim de comunicá-los sobre as invasões de seus telefones celulares.

A PF (Polícia Federal) prendeu na última terça-feira (23) quatro pessoas que estariam envolvidas com as invasões de celulares de autoridades. Segundo informações da PF, mais de mil pessoas podem estar na lista de alvos dos hackers. Em alguns casos, os ataques tiveram sucesso, mas em outros não – o que está em apuração.

Mais cedo, o Ministério da Justiça anunciou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, também foi vítima dos hackers.

No dia 8 de julho, Maia foi orientado pelo Depol (Departamento de Polícia Legislativa) a acessar o Telegram para verificar se havia indícios de atuação de hackers. Nada foi identificado. Em nota, Maia disse que que não utiliza o aplicativo Telegram e que teve conhecimento de um suposto hackeamento pela imprensa.

Alcolumbre também divulgou uma nota. “Manifesto minha indignação com a invasão de minha privacidade e não posso deixar de reafirmar minha repulsa às atividades desses criminosos virtuais, pois elas também representam uma afronta aos Poderes da República e à população brasileira”, disse o presidente do Senado.

Para a Polícia Federal, Walter Delgatti Neto, preso na última terça sob suspeita de atuar como hacker, foi a fonte do material que tem sido publicado desde junho pelo site The Intercept Brasil com conversas de autoridades da força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba (PR).

Em depoimento, Delgatti disse que encaminhou as mensagens ao jornalista Glenn Greenwald, fundador do site, de forma anônima, voluntária e sem cobrança financeira.

Bolsonaro

Bolsonaro disse nesta quinta-feira (25) que a invasão de seus aparelhos celulares foi um “atentado grave contra o Brasil e suas instituições” e pediu que os envolvidos sejam duramente punidos.

“Por questão de segurança nacional, fui informado pela Polícia Federal e @JusticaGovBR de que meus celulares foram invadidos pela quadrilha presa na terça, 23. Um atentado grave contra o Brasil e suas instituições. Que sejam duramente punidos! O Brasil não é mais terra sem lei”, escreveu o presidente no Twitter.

