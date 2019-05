Outra mãe? Mulher garante ter dado à luz a Wesley Safadão e cantor responde

Uma mulher usou as redes sociais para dizer que era mãe de Wesley Safadão, porém o cantor negou qualquer possibilidade e ainda ironizou. A moça postou um vídeo que circulou pelos perfis de celebridades no Instagram e deu o que falar entre fãs do artista.

Em um desses perfis, Safadão comentou em tom irônico. “Alguém avisa pra essa moça que minha família já é grande demais!”, escreveu. O artista ainda adicionou emojis de gargalhadas. O cantor também deixou mais uma mensagem no mesmo post. “Semana começou boa! Já ganhei outra mãe?”, perguntou.

No vídeo, a mulher que diz ser mãe de Safadão afirma que engravidou aos 15 anos e, sem condições de criar ao bebê, entregou-o para uma família.

“Gente, eu peço ajuda a vocês. Pelo amor de Deus, não vá pensar que vocês vão pagar algum preço por me ajudar, prometo deixar claro que sou eu que estou pedindo ajuda. Eu só quero uma chance para contar minha história e poder encontrar o meu filho. É só isso que eu quero! Desde 2015 que estou com esta dúvida. Meu coração está partido sem saber a verdade, é muito triste”, disse ela.

