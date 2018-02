Pacote legislativo

Relator no Senado do decreto de intervenção na Segurança do Estado do Rio de Janeiro, o senador Eduardo Lopes (PRB) elenca à Coluna quatro tópicos com os quais propõe a Casa trabalhar junto ao Planalto, pensando no País e não apenas no caso do Rio: Garantia de dinheiro permanente para o Exército; Alteração na regra de repasse do Fundo de Participação Estadual e Municipal; Mudanças na Lei 8.666, das licitações, para que prefeituras e Estados possam assinar contratos de emergência na área de Segurança. De imediato, Lopes propõe a criação do Observatório do Congresso.

Vaivém do cofre

“O Rio é o segundo em tamanho em repasses para a União (Prefeitura + Estado) e o 26º no ranking (Municípios) de verbas recebidas”, reclama o senador carioca.

Rubrica certa

Lopes propõe alterar a regra dos repasses para Estados de forma que a União priorize liberação de verbas do FPE para ações de Segurança Pública.

Comitê

Lula da Silva, que peita a Justiça e se lançou ao Palácio ontem, já tem staff de campanha. O ex-ministro da Cultura Juca Ferreira inaugurou comitê informal em BH.

Amorim na praia

O ex-chanceler Celso Amorim é o candidato do PT para o Governo do Rio este ano, sem concorrentes internos. A decisão foi de Lula. Amorim tem participado de reuniões com militância e simpatizantes do partido, em casas de amigos, e visitado o diretório.

PT redivivo

Mas Wadih Damous, deputado federal, alerta: “O PT precisa recriar sua imagem, se reinventar, antes de qualquer campanha”. Ex-presidente da OAB-RJ, o advogado Wadih foi o maior defensor de Dilma Rousseff na tribuna da Câmara.

Fiquei, gente

Mal deixou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que ocupou por oito anos, o dilmista Jorge Bastos foi nomeado pelo presidente Michel Temer para o Conselho da República. Bastos foi um dos mentores do bilionário e engavetado trem-bala Rio-São Paulo, cujo projeto custou alguns milhões aos cofres públicos.

Caesar em Brasília

O Caesar vai construir resort com cassino em Brasília, caso os Jogos sejam legalizados. A executiva Jan Jones, vice-presidente da rede, tem repetido isso a brasileiros nos EUA.

Poker em alta

O juiz Victor Garms Gonçalves, da 1ª Vara de Palmital (SP), sentenciou numa ação que Poker não é jogo de azar, mas sim de ‘matemática e psicologia comportamental’.

Memória do QG

O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, admitiu em audiência no Senado, em junho passado, o fracasso da ocupação de 14 meses na favela da Maré, no Rio: “Assim que saímos, em uma semana o crime retornou com a mesma força”.

Discurso do medo

O PT aproveita a intervenção no Rio de Janeiro para reavivar o discurso do “medo”. Presidente da Comissão de Direitos Humanos no Senado, a senadora Regina Sousa (PI) ventila: “O perigo é os generais gostarem da brincadeira”.

Calma, cabra

O líder do PTB na Câmara, Jovair Arantes (GO), recorreu a um termo chulo ao criticar o Judiciário e comentar a desistência da indicação de Cristiane Brasil para o comando do Ministério do Trabalho: “Sacanagem”.

Japinha oculto

Ministro do Trabalho, Helton Yomura ficou na dele, quieto, enquanto a indicada Cristiane Brasil falava pelos cotovelos. Yomura não teve compromissos nos últimos 20 dias de acordo com a agenda oficial. Despachou no gabinete no dia 1º fevereiro, quando recebeu o presidente da Nova Central Sindical. Se deu bem e foi oficializado.

Tiro de festim

Com dor de cotovelo pelos poucos dias de ministro da Justiça, Eugênio Aragão, o ex-ocupante do cargo na gestão Dilma, resume a intervenção militar na segurança do Rio: “Tiro de festim” e “placebo”. Segundo Aragão, a medida não passa de “discurso simbólico” para esconder o fracasso do presidente Temer na reforma da Previdência.

Deixe seu comentário: