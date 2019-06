Um menino de 4 anos foi morto pelo próprio pai, que em seguida se suicidou, na madrugada de domingo (16) em Piraquara, na Grande Curitiba. Segundo a Polícia Civil do Paraná, Neri da Rosa, de 37 anos, não aceitava o término de seu relacionamento com a mãe da criança. Com base num bilhete que ele teria deixado, a motivação do crime foi apontada como vingança.

