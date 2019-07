Paolla Oliveira posa linda fazendo carão e ganha chuva de curtidas na internet

Paolla Oliveira deixou os fãs mais uma vez encantados com sua beleza, na internet. No Instagram, a atriz compartilhou um clique em que aparece linda e fazendo carão em meio à natureza. “Bom dia pra quem acordou inspirado”, disse, na legenda. Logo que publicou a imagem, a atriz foi ovacionada e angariou mais de 33 mil curtidas e cerca de 500 comentários pouco tempo de postar.

No ar como Vivi Guedes em “A Dona do Pedaço”, da TV Globo, a atriz brilha posando com looks sexy ou divertidos, como o todo rosa chiclete que a personagem usou recentemente no ar. A personagem de Paolla na trama é uma influenciadora digital que mostra o seu dia a dia com looks e mundo fashion na internet.

Confundida com atriz pornô

No início do mês, Paolla Oliveira foi confundida com uma atriz pornô americana em vídeo que circula por um site de filmes adultos. O trecho de dez segundos que mostra uma mulher bastante semelhante a ela foi viralizado por redes sociais e por aplicativos de bate-papo. Por isso, a atriz resolveu que iria agir.

De acordo com Ricardo Brajterman, advogado dela que assumiu o caso, todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para encontrar o autor do upload do vídeo no site. Segundo ele, após uma pesquisa, ele e sua equipe conseguiram identificar a atriz que aparece nas imagens como uma americana de nome Verônica Radke. O trecho do vídeo, segundo ele, foi retirado de um filme pornô já existente e mais antigo, de mais de seis minutos.

A própria atriz foi às redes sociais, mostrou várias fotos de pessoas que se parecem com ela e desabafou. “Em dois minutos de pesquisa, qualquer pessoa que teve acesso a isso descobriria. NÃO SOU EU, É OUTRA MULHER”, escreve ela, chateada por alguns veículos de imprensa falarem do vídeo e usarem a palavra “supostamente” para explicar o caso.

“Esse boato que criaram a meu respeito acontece num momento em que a sociedade está mais atenta em combater todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres. Seja contra mim ou contra qualquer outra. Então não vou me calar. A cada dia, nós somos vítimas de ataques físicos e virtuais que não podem mais ser tolerados em hipótese alguma.”

A partir de agora, Brajterman explica, ambos vão à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática prestar depoimento e abrir um trâmite para a polícia tentar localizar quem jogou isso na internet e associou ao nome de Paolla.

