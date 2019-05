Paolo Guerrero “desencanta” fora de casa e assume caráter decisivo no Inter

*Valéria Possamai

Foi novamente dos pés de Paolo Guerrero que o Inter somou mais uma vitória na competição, e que garantiu ainda, a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Diante do Paysandu, no Mangueirão, o centroavante marcou seu primeiro gol fora de casa e chegou ao oitavo com a camisa colorada.

Líder do ataque colorado, o camisa 9 vem assumindo o caráter decisivo a cada partida. As estatísticas dão a dimensão da importância do peruano. Nos 12 jogos que esteve em campo nesta temporada, o peruano balançou as as redes em 6 oportunidades. O que garante ao jogador a artilharia do time, desbancando Nico López, com seis gols marcados.

Os números também o qualificam como o “Senhor estreias”. Paulo Guerrero tem sua marca em todas as competições que o clube disputa. Anotou seu primeiro gol na semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Caxias, que levou o time a finalíssima do estadual. Marcou dois dos gols na estreia do Inter na Copa Libertadores, na vitória sobre o Palestino por 3 a 2. E anotou um dos gols no triunfo sobre o Flamengo, em sua estreia no Campeonato Brasileiro, na segunda rodada, já que havia ficado fora do jogo contra a Chapecoense.

Com passagens por Corinthians e Flamengo, o jogador de 35 anos também deixa seu nome na história do futebol nacional. O camisa 9 já marcou 100 gols vestindo camisas de times brasileiros.

100 vezes Guerrero: após punição, peruano escreve novo capítulo no futebol brasileiro

Os números também o colocam como nome principal de seu país. O peruano está pré-convocado para a disputa da Copa América. Guerrero estará com o Peru em dois amistosos contra Costa Rica e Colômbia e desfalca o time nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. No domingo, diante do Avaí, o centroavante faz seu último jogo antes de se apresentar à sua Seleção.

Após a classificação às quartas de final, o Inter só conhecerá seu próximo adversário depois da disputa da Copa América.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: