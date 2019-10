“Parquinho da Pureza” proporciona alegria e diversão no dia das crianças

O dia ensolarado e a programação repleta de atividades divertidas animou o sábado (12/10) de quem aproveitou o Dia das Crianças no “Parquinho da Pureza” no Parcão. A iniciativa do espaço foi da JOHNSON’S® e da farmácias Panvel.

As crianças participaram de atividades lúdicas, oficinas e apresentações musicais em uma área de 6.000m², totalmente gratuita. O palco situado na parte central do evento recebeu, de hora em hora, shows dos grupos ArtCantada, Circo Show e Madscience.

Organizada por faixa etária, o “Parquinho da Pureza” atendeu a diferentes perfis de famílias. A área para recém-nascidos contou com trocador e espaço amamentação, centro de atividades, móbile, balanço do bebê e aula de massagem. O espaço para bebês ofereceu brinquedos interativos focados no desenvolvimento sensorial dos pequenos.

Já as crianças maiores participaram de oficinas, atividades manuais e aproveitaram para brincar no playground, brinquedão, twiister na grama, amarelinha, obstáculos e bolhas de sabão.