Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Governador Eduardo Leite resiste à ideía de adiar votação para 2020. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

O MDB, em busca de um protagonismo no debate dos projetos, sinalizou ao líder do governo, Frederico Antunes, que prefere jogar a votação do pacote de reformas para o final de janeiro. No próprio PP, o partido do líder do governo, há quem pense desta maneira. No mais recente movimento nesse tabuleiro, o governador Eduardo Leite sinalizou na última quinta-feira que, jogar a votação para 2020 significará não votar, diante da contaminação com o processo eleitoral. Como os projetos trancam a pauta a partir do dia 17, o governo, mesmo admitindo promover algumas alterações, vai insistir que sejam votados até o final do ano.

Bibo Nunes diz que “Aliança ainda não é um partido”

O deputado federal Bibo Nunes disse sábado em Porto Alegre que “o movimento Aliança pelo Brasil” ainda não é um partido político, mas por enquanto, “um espaço para debater as grandes questões nacionais.”

Aliança não tem comissões

Bibo Nunes fez este alerta ao perceber que em alguns municípios começaram a surgir comissões provisórias o que, na sua avaliação, “é totalmente equivocado, pois no momento não exite nada”. E advertiu que “caso o TSE autorize a validação eletrônica mediante certificação digital, poderemos pensar em formar um novo partido”. Mesmo assim, alerta que “seremos meticulosos no ingresso de filiados. Até mesmo vereadores deputados serão submetidos a esse filtro”.

PSL ignora decisão de Nereu Crispim

Presidente invisível do PSL gaúcho, nomeado pelo presidente nacional, Luciano Bivar (indiciado no inquérito da Polícia Federal que investiga fraudes no uso de verbas do fundo eleitoral ), o deputado federal Nereu Crispim foi completamente desautorizado pelos correligionários na decisão de retirar o apoio o governador Eduardo Leite. Tanto assim, que o deputado estadual Ruy Irigaray anunciou que permanece no cargo de Secretário do Desenvolvimento e Turismo, indiferente à nota oficial do presidente do partido. E os deputados da bancada estadual Tenente-coronel Zucco, Capitão Macedo e Vilmar Lourenço, por não terem sido consultados, ignoraram a decisão de Crispim.

Mais votados

Os deputados do PSL Tenente-Coronel Zucco (166.747 votos) e Ruy Irigaray (102.117 votos foram os dois mais votados para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Começa em Bento, a Cúpula dos Vinhedos

Inicia nesta segunda-feira, com a chegada dos presidentes dos Países que integram o Mercosul, a Cúpula dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no SPA do Vinho. O presidente Jair Bolsonaro chega dia 4, quarta-feira. Estão confirmados Mauricio Macri, Argentina; Bolsonaro, Brasil; Mário Benitez, Paraguai; e Lúcia Topolansky, vice-presidente do Uruguai.

