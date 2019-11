Passagem do planeta Mercúrio em frente ao Sol poderá ser observada na PUCRS

O Observatório Astronômico da PUCRS promove, no dia 11 de novembro, a atividade Trânsito em Mercúrio. O evento será voltado para observação da passagem de Mercúrio entre o Sol e a Terra. A atividade, gratuita e aberta ao público, acontece das 9h30min às 15h, na Rua da Cultura no Campus (Av. Ipiranga, 6681 – Porto Alegre/RS). Devido ao tamanho percebido do planeta Mercúrio ao passar pelo disco do Sol, o evento somente será percebido por instrumentação.

Serão dois telescópios para que o público faça a observação e os participantes serão orientados pela equipe do Observatório. Não é recomendado olhar diretamente para o Sol. Não é necessário realizar inscrições prévias. Em caso de chuva ou tempo nublado, o evento será cancelado.