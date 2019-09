Patrimônio de Michael Jackson já aumentou em mais de US$ 17 bilhões desde a morte do cantor

O patrimônio do falecido cantor Michael Jackson parece ainda estar voando! Conforme a revista britânica NME, o patrimônio de MJ já recebeu mais de US$ 1,7 bilhão desde a sua morte, em 2009. O faturamento é resultado de um grande esforço que a equipe de Michael tem feito para estabilizar as finanças e a imagem do artista.

O astro continua no topo da lista de celebridades falecidas mais bem pagas do mundo. Só para se ter uma ideia: logo depois dele, vem o icônico Elvis Presley na segunda posição.

Michael Jackson morreu aos 50 anos em sua residência, localizada na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Deixe seu comentário: