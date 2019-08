Patrulha Maria da Penha: Capão da Canoa recebe reforço no combate à violência contra a mulher

Capão da Canoa contará, a partir desta quinta-feira (15), com o reforço da Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar, no combate à violência contra a mulher. O lançamento acontece nesta quinta, às 15h30, em frente à Prefeitura de Capão da Canoa.

A iniciativa é uma parceria entre o executivo municipal e a BM. Para o prefeito Amauri Germano, é fundamenta trabalhar a formação do cidadão desde a sua infância, educando para uma cultura de paz e não-violência. “Além de realizar o trabalho ostensivo, vamos focar nas escolas para mudar esse cenário de violência contra a mulher”, disse.

A Patrulha Maria da Penha tem como objetivo fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas de urgência, solicitadas pelas mulheres vítimas de violência doméstica. Além disso, são realizadas ações de conscientização contra a violência de gênero, como entrega de panfletos e eventos educacionais.

Reunião preparatória

Uma reunião preparatória foi realizada no dia 31 de julho com a presença do prefeito Amauri, da secretária de Assistência e Inclusão Social, Maria Elisete Machado Germano, e técnicos da pasta, bem como a juíza de direito Amita Antonia Leão Barcellos Milleto. Representando a Brigada Militar, estiveram presentes o comandante do 2º BPAT, major Claudiomir Souza de Oliveira, capitão Juliano Giboski e demais integrantes da corporação local.

