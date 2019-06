A Secretaria de Logística e Transportes do RS ampliou a rede de locais de recebimento de doações da Campanha do Agasalho promovida pelo governo. Agora, os agasalhos podem ser entregues também nas 14 praças de pedágio da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e nas 17 superintendências regionais do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem.

