19 de dezembro de 2019

Secretário da Administração Penitenciária, César Faciolli celebrou a parceria que resultou no Jovem Aprendiz na Pecan.

Em uma iniciativa inédita no sistema prisional gaúcho, o Pecan (Complexo Penitenciário de Canoas) deu início, na tarde desta quinta-feira (19), ao primeiro curso de Jovem Aprendiz para internos da unidade.

O curso prático, dirigido a detentos jovens, nasceu de parceria entre Poder Público – Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, Seapen (Secretaria da Administração Penitenciária) e Susepe (Superintendência dos Serviços Penintenciários) – e entidades privadas – Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Igreja Universal e Grupo Zaffari.

Instalado em um pavilhão do complexo prisional, a unidade de ensino prático tem sala de aula e auditório com ar-condicionado, projetor e aparelho de TV. O ambiente foi reformado com recursos do Ministério Público do Trabalho, ao custo aproximado de R$ 100 mil. Detentos da própria Pecan realizaram as obras. Na cerimônia de início do curso, eles foram premiados com uma carta-elogio de parte da direção da casa prisional pela excelência no trabalho.

A primeira turma conta com 16 alunos entre 18 e 23 anos, em um curso com nove meses (1.100 horas práticas) de duração. Ao longo desse período, todos terão a carteira assinada e aprenderão noções básicas de empacotador e repositor de mercadorias. Também presente ao evento, Maria Helena Braga, representante do Grupo Zaffari, agradeceu aos demais parceiros pela sinergia que propiciou o bom resultado.

Durante a cerimônia, que lotou o pavilhão da Pecan, o representante do Departamento Penitenciário Nacional, César Vasques, anunciou repasse de R$ 4 milhões para investimentos em oficinas prisionais. Acrescentou que não apenas o preso precisa estar preparado para retornar à sociedade. “Mas esta também tem de estar preparada para receber o interno e dar-lhe oportunidades de reinserção”, ressaltou.

Em nome dos formandos, LF fez um agradecimento aos parceiros pela oportunidade e disse que, “em uma instituição onde não há facções, como é aqui na Pecan, fica mais fácil se afastar do crime”.

Secretário da Administração Penitenciária, Cesar Faciolli celebrou a parceria, “porque isoladamente nenhum de nós teria conseguido”. Acrescentando que o resultado é uma vitória da persistência. “E é, talvez, a obra mais importante que realizamos neste ano. Temos que usar isso como um exemplo. E decidir se queremos que estes jovens saiam daqui com uma arma ou uma carteira de trabalho na mão. Acho que nem preciso dar a resposta”, concluiu.

Atualmente, no Estado, 1.191 presos realizam trabalho prisional (cerca de 2% do total de 43 mil detentos).

No final do evento, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, sob a regência do maestro Telmo Jaconi, fez uma apresentação.

