Pernambucanas abre no Canoas Shopping a 25ª unidade no País em 2019

Marca varejista nacional pioneira em inovações, a Pernambucanas inaugura no dia 5 de novembro uma loja no Canoas Shopping, na cidade de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Essa será a 25ª unidade inaugurada em 2019, das 32 que serão abertas até o final deste ano para intensificar a capilaridade dos produtos e serviços da marca.

“Alcançamos a marca de 25 lojas abertas apenas em 2019 em nove diferentes estados, além do Distrito Federal. Essa conquista é bastante representativa para nós, pois demonstra o tamanho de nossa confiança no País. Chegamos ao estado no ano passado e, em maio de 2019, inauguramos a primeira loja conceito da marca, em Porto Alegre. Sabemos da importância do Rio Grande do Sul e estamos felizes em poder abrir mais uma unidade, agora no Canoas Shopping”, disse Sérgio Borriello, CEO da Pernambucanas.

A loja, com 1.152 m², vai ofertar opções completas em vestuário para os públicos feminino, masculino e infantil, além das novidades nos segmentos de tecnologia, informática e eletroportáteis. Destaque para as categorias de relógios, jovem masculino, bebê e a marca própria “Pernambucanas Casa”, com produtos exclusivos de cama, mesa, banho e decoração. A loja conta ainda com a Lista de Presentes, que pode ser criada ou acessada pelo App ou lojas físicas.

Para comemorar a inauguração, entre os dias 5 e 7 de novembro, os relógios e as linhas de vestuário e lar estarão com 20% de desconto nas compras feitas com o Cartão Pernambucanas. No dia, ainda, os clientes que comprarem qualquer produto também ganharão uma bolsa exclusiva.

Espaço Beleza

Desde o dia 15 de agosto, as gigantes Pernambucanas e Avon firmaram uma parceria para modelo inédito de vendas, em que a Pernambucanas se tornou a primeira varejista a comercializar perfumes, maquiagem e cuidados para o corpo da marca Avon. A loja no Shopping Canoas é uma das 32 unidades da rede que fazem parte do projeto-piloto. Os produtos também estão disponíveis para todo o Brasil, por meio do aplicativo e site da Pernambucanas (mobile e desktop), além dos tablets em todas lojas da varejista no país.

O Espaço Beleza conta com displays desenvolvidos exclusivamente para a nova categoria, atendimento assistido para orientar a cliente na hora da experimentação e esclarecer dúvidas sobre cada item, além de PDV exclusivo com a comodidade de finalizar a compra ali mesmo. Além disso, as revendedoras contam com 15% de desconto em todos os itens da Avon.

Conta Digital

Por meio da Pefisa, fintech e braço direito do grupo, a Pernambucanas oferece a seus clientes a Conta Digital. Com diferenciais como simplicidade e praticidade nos serviços financeiros, além de menos burocracia, a Conta Digital Pernambucanas se destaca pela solidez de uma varejista com 111 anos de experiência, forte relacionamento e a capilaridade de uma empresa com mais de 360 lojas no país.

A conta é aberta e o cartão é emitido em qualquer uma das lojas, de forma 100% digital por meio de tablets, e toda a gestão é feita por meio do aplicativo. A entrega do cartão físico com chip acontece em até 10 minutos, também de forma integralmente digital.

Essa é mais uma iniciativa da marca que permite uma experiência dinâmica ao cliente, o chamado “Fígital”, que une o melhor dos universos físico e digital. Nas lojas, o uso do tablet, o Wi-fi gratuito e o totem de autoatendimento tornam a jornada de compra ainda mais personalizada e ágil, completamente integrada aos aplicativos com facilidades como a Sacola de Descontos, os Cupons e o Clube de Vantagens Prime. Tudo para fortalecer ainda mais o relacionamento próximo, característico da rede.

SERVIÇO

Inauguração da loja no Canoas Shopping em Canoas, RS

Data: 5 de novembro (terça-feira)

Endereço: Av. Guilherme Schell, 6750, Centro, Canoas – RS

Hora: 12h