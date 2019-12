Economia Petrobras reajusta preço do gás de cozinha em 5% a partir desta sexta

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

De janeiro até agora, o botijão de 13 kg teve um reajuste médio de 10%. Foto: Arquivo/Agència Brasil De janeiro até agora, o botijão de 13 kg teve um reajuste médio de 10%. (Foto: Arquivo/Agència Brasil) Foto: Arquivo/Agència Brasil

A partir desta sexta-feira (27) A Petrobras vai aumentar, em média, 5% os preços de venda do GLP (gás liquefeito de petróleo) em suas refinarias e bases. O reajuste vale para todos os tipos de GLP, desde o residencial, conhecido como o gás de cozinha nos botijões de 13 quilos, até o industrial e comercial, vendido em vasilhames de 20 kg, 45 kg e acima de 90 kg, incluindo a granel.

Os preços do GLP, como dos demais derivados são livres, mas, considerando que a matéria-prima representa cerca de 54% do preço final do produto, o impacto final aos consumidores pode variar entre 2% a 3%. De janeiro até agora, o botijão de 13 kg teve um reajuste médio de 10%. O último reajuste do GLP nas refinarias da Petrobras ocorreu no dia 25 de novembro.

Na última semana, a Petrobras elevou também o preço médio do diesel em suas refinarias em 3%. A medida passou a valer no sábado, 21. O último reajuste no diesel, combustível mais comercializado do Brasil, havia sido feito em 4 de dezembro. Por enquanto, o valor da gasolina não foi alterado.

O repasse dos ajustes de preço nas refinarias para o consumidor final nos postos não é imediato e depende de diversos fatores, como impostos, margens de distribuição e revenda, além da e mistura de biocombustíveis.

