Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Marchezan vistoriou estruturas e tratamento da água no Ceprima Foto: Jefferson Bernardes/PMPA/Divulgação Marchezan vistoriou estruturas e tratamento da água no Ceprima. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA/Divulgação

O prefeito Nelson Marchezan Júnior visitou três piscinas comunitárias nesta sexta-feira (3). A primeira foi a do Centro de Comunidade Primeiro de Maio (Ceprima), localizada na rua Comoati, 64, bairro Santa Maria Goretti, onde sábado, dia 4, às 15h, ocorre a abertura oficial da temporada. Quatro piscinas serão abertas neste sábado, às 14h, e uma outra estará à disposição a partir da próxima terça-feira, dia 7 (veja abaixo).

Um problema técnico no sistema hidráulico, ocorrido no final do dia de quinta-feira (2), causou o adiamento da abertura no Centro de Comunidade da Vila Floresta (Cecoflor) para terça-feira, dia 7, também a partir das 14h. As piscinas podem ser utilizadas de terça a domingo, das 9h às 11h45, para natação e hidroginástica, com inscrição prévia, e das 14h às 17h45, para banhos livres. Sábados e domingos, o horário é das 14h às 18h, apenas para banho livre.

Marchezan conferiu a estrutura das piscinas e acompanhou o tratamento da água no Ceprima, realizado por um técnico da Associação Brasileira de Químicos, que apoia a prefeitura desde o ano passado nesse trabalho. “Nos preocupamos com a questão da saúde, e essa parceria garante a qualidade da água para todos os cidadãos. Além disso, o usuário precisa ter uma carteirinha e recebe orientação de como utilizar melhor os espaços”, afirma. A carteirinha é disponibilizada para maiores de 14 anos. Menores podem usufruir o lazer em companhia de um responsável.

Em 2019, as piscinas foram abertas em 10 de janeiro. Neste ano, a temporada começa mais cedo para que os porto-alegrenses possam aproveitar mais os dias de calor. “Estamos abrindo antes, a partir de amanhã, e apenas uma piscina ficará para terça-feira. Tivemos 40 mil pessoas no ano passado nas piscinas e mais 40 mil em outras atividades desportivas organizadas pela prefeitura, em parceria com o Sesc, durante o verão. O público, que foi de 50 mil em 2018 e 60 mil pessoas em 2019, deve ser ampliado neste ano”, diz o prefeito.

Além de vistoriar as piscinas do Ceprima, Marchezan e a equipe do secretário municipal interino de Desenvolvimento Social e Esporte, Moisés Fraga Gonçalves, visitaram as estruturas do Centro de Comunidade Vila Floresta (Cecoflor), na rua Irene Capponi Santiago, 290, bairro Vila Floresta; e do Centro Comunitário Vila Ingá (Cevi), na rua Papa Pio XII, 129-335, no Passo das Pedras. No Cecoflor, o prefeito conheceu o Centro Dia do Idoso e conversou com idosas que frequentam o serviço.

Neste sábado (4), também começam as atividades do Projeto Verão, realizado em parceira com o Sesc/RS e que oferece esporte gratuito na Orla Moacyr Scliar e no Parque Marinha do Brasil.

Piscinas à disposição das comunidades

Cecopam: Centro de Comunidade Parque Madepinho – rua Arroio Grande, 50 – Parque Madepinho

Ceprima: Centro de Comunidade Primeiro de Maio – rua Comoati, 64 – bairro Santa Maria Goretti

Cevi: Centro Comunitário Vila Ingá – rua Papa Pio XXIII, 350 – bairro Passo das Pedras

Cecores: Centro de Comunidade Restinga – rua Economista Nilo Wulff, 50 – bairro Restinga

A partir das 14h de terça-feira, 7

Cecoflor: Centro de Comunidade Vila Floresta – rua Irene Caponi Santiago, 290 – bairro Vila Floresta

