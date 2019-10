Plínio Ghisleni, da Laghetto Hotéis, palestra no próximo MenuPoa, dia 22

Depois do sucesso na Serra gaúcha, a Rede Laghetto Hotéis chegou em Porto Alegre em 2013. Agora já são três hotéis na Capital gaúcha e com laços cada vez mais sólidos, tanto que se tornou patrocinadora de Grêmio e Internacional. Mas a expansão da rede não tem fronteiras. “Com três hotéis em Porto Alegre, estamos adquirindo experiência e reforçando o posicionamento no mercado corporativo com alvo em novas capitais”, revelou o empresário Plínio Ghisleni, sócio fundador da Rede Laghetto Hotéis, em 1989, juntamente com Ronald Spieker.

Plínio Ghisleni é o palestrante da reunião-almoço MenuPoa nesta terça-feira, 22/10, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre. O tema será “Case Laghetto Hotéis: desafios e oportunidades do mercado corporativo nas capitais”. O público corporativo é o maior gerador de receitas para a hotelaria nacional, cerca de 55% dos hóspedes viajam a negócios, conforme estudo da FVG “Impactos da Cadeia Hoteleira do Brasil”, produzido para o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB). Ainda de acordo com o estudo, a projeção para esse mercado é de crescimento contínuo nos próximos dez anos.

Em 2019, a Rede Laghetto Hotéis está celebrando 30 anos de olho no futuro. “Com o crescimento do turismo doméstico e corporativo, acreditamos que será possível chegar em 22 hotéis até 2022”, projeta Ghisleni. Atualmente, a Rede Laghetto conta com 2.298 apartamentos em 18 unidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Rio de Janeiro, distribuídos em cinco bandeiras: Vivace, Allegro, Vertice, Stilo e Viverone.

MenuPOA acontece às 12h no Salão Nobre do Palácio do Comércio, Largo Visconde de Cairu, 17, Centro Histórico.