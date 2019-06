Pokémon Go vai parar de funcionar em vários celulares a partir de julho

A Niantic divulgou recentemente uma notícia nada agradável para uma grande parte dos jogadores de Pokémon Go e Ingress, seus games de realidade aumentada. Segundo a empresa, aparelhos que não estiverem rodando o Android pelo menos na versão 5.0 (Lollipop) não terão mais suporte aos games a partir de julho. As informações são do portal Tecmundo.

Na verdade, já há algum tempo a Niantic vem avisando que não rodaria mais seus games no Android 4.4 KitKat ou inferior e aparentemente a partir de 1º de julho a medida será posta em prática de uma vez. A decisão foi anunciada pelo Twitter da Niantic.

“Usuários de Android: Ingress e Pokémon Go terão seu suporte para Android 4 KitKat descontinuado a partir de 1º de Julho de 2019”, informou a companhia. “Nós encorajamos vocês a atualizarem seus sistemas operacionais para Android 5 ou superior para um acesso ininterrupto a Ingress e Pokémon Go. Vejam mais informações dentro da ajuda no jogo”.

Sistema antigo

Considerando que o Android Kitkat foi anunciado em setembro de 2013, 6 anos atrás, já era esperado que não houvesse mais uma quantidade relevante de usuários do sistema, porém, de acordo com dados divulgados pela Google, essa versão ainda é utilizada por 6,9% dos clientes. Para os jogadores com um celular mais antigo que não recebe mais novas atualizações do sistema operacional, a solução será instalar um custom ROM para continuar participando ativamente dos jogos.

A Niantic ainda anunciou que processará hackers que produzem códigos de trapaça para avançar mais rapidamente tanto no Ingress quanto no Pokémon Go, facilitando o aumento dos metros andados ou “teletransportando” para outros países.

Mistura jogos de tabuleiro com AR

O jogo Pokémon Go foi um imenso sucesso e talvez o primeiro aplicativo que utiliza AR (realidade aumentada) a ser baixado em massa pelas pessoas. Isso abriu uma ampla gama de opções de aplicação dessa tecnologia e a Niantic, responsável pelo game, pode estar pensando em algo mais ambicioso ainda para um futuro próximo.

Após ter comprado uma série de estúdios produtores de games em realidade aumentada nos últimos meses, a Niantic agora adquiriu a Sensible Objects, uma empresa especializada no desenvolvimento de jogos de tabuleiro que utilizam a tecnologia de AR em sua ação.

A Sensible Objects é responsável por jogos como Beasts of Balance, onde seus feitos no tabuleiro eram refletidos em pontos digitais em um aplicativo. A companhia também criou um RPG onde a Alexa, a assistente virtual da Amazon, servia como mestre da aventura e guiava jogadores em uma jornada híbrida entre realidade e mundo virtual.

A Niantic já se prepara para o lançamento do jogo de AR baseado no mundo de Harry Potter, que provavelmente vai ser um grande sucesso, portanto trata-se de alguma novidade que ainda não foi revelada. Só o tempo, porém, vai revelar o que a Niantic está guardando na manga para seus fãs.

