Polarização da eleição na capital reúne MDB e Podemos

O risco de polarização da eleição de Porto Alegre entre Nelson Marchezan Júnior de um lado e de outro a esquerda, poderá remeter para um segundo turno entre o tucano e Manuela D’Avila (PCdoB), adverte o ex vice-prefeito e atual deputado estadual Sebastião Melo, do MDB. Melo, que é pré-candidato à prefeitura de Porto Alegre, discutiu esta e outras projeções ontem durante um encontro com o senador Lasier Martins e o deputado Rodrigo Maroni, do Podemos. Melo estava acompanhado pelo ex-senador Pedro Simon, pelo vereador Idenir Cecchin e pelo ex-prefeito José Fogaça.

Havan projeta investir R$ 2 bi no Estado

O empresário Luciano Hang, diretor da rede Havan, reafirmou ontem sua disposição de investir R$ 2 bilhões em lojas no Rio Grande do Sul. Isso representará a geração de 10 mil empregos diretos. Hang recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha da Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado Sérgio Turra, do PP. Pilchado, o empresário disse que está entusiasmado com o potencial do Rio Grande do Sul.

Maior cliente de Tramontina e Mohr

Luciano Hang revelou que já investiu no Rio Grande do Sul muito antes de instalar lojas da rede Havan no Estado. Lembrou que “somos hoje o maior cliente da Tramontina e da Mohr”.

Investimentos diversificados

O empresário catarinense revelou ainda que está investindo R$ 400 milhões em três hidrelétricas no Estado, que trarão para os municípios de Quevedos, Julio de Castilhos e São Martinho da Serra receitas de R$ 3,6 milhões ao ano.

Homenagem a Busatto

Andou bem o prefeito de Porto Alegre Marchezan Júnior ao prestar ontem uma justa homenagem ao ex-deputado e ex-secretário Cezar Busatto. Foi durante o ato de sanção do projeto de lei que institui o Plano de Resiliência do Município de Porto Alegre.

Banrisul anuncia redução dos juros para empresas

O presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, anunciou ontem uma medida arrojada do banco. O Banrisul abriu um linha de crédito para empresas, destinada a financiar o 13º salário e despesas de final de ano. O detalhe relevante: o banco segue a Caixa Econômica Federal e anuncia uma taxa de juros abaixo da média dos valores praticados pelo mercado.