Polícia e Receita Federal apreendem R$ 133 mil não declarados com estrangeiro no aeroporto de Porto Alegre

A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam, na tarde desta quarta-feira (02), R$ 133 mil em notas de dinheiro estrangeiro. A quantia não declarada estava com um cidadão chinês e um senegalês, no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Eles haviam ingressado no Brasil por Uruguaiana, vindos da Argentina.

A dupla embarcou em um voo para Porto Alegre e foi abordada em uma fiscalização de rotina. Foram encontradas notas em dólares, euros, pesos argentinos e reais.

O cidadão chinês, de 58 anos, tem residência na Argentina e teve apreendidos 29,7 mil dólares, 10,4 mil pesos argentinos e R$ 500. No total, ele estava com cerca de R$ 124 mil.

O senegalês, de 38 anos, tem residência no Brasil e na Argentina e teve apreendidos 900 dólares, mil euros, 4,1 mil pesos argentinos e pouco mais de R$ 200. Em reais, o valor equivale a cerca de R$ 8,7 mil, na cotação de hoje.

A PF irá apurar a origem e o destino do dinheiro.

