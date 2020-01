Polícia Polícia realiza operação para prender 38 traficantes no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Duzentos e sessenta policiais participam da ação Foto: Polícia Civil/Divulgação Duzentos e sessenta policiais participam da ação.. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (22), a Operação Armagedon com o objetivo de combater os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados por integrantes de uma organização criminosa sediada no Vale do Sinos.

Os agentes cumprem 52 mandados de busca e apreensão e 38 de prisão preventiva nos municípios de Sapiranga, Novo Hamburgo e Nova Hartz. Duzentos e sessenta policiais participam da ação. Até o momento, 21 criminosos foram presos e um adolescente foi apreendido.

“A operação teve origem a partir da análise de material apreendido em ações prévias, ocorridas no segundo semestre do ano passado, que possibilitou a identificação dos participantes nas ações de tráfico de drogas”, informou a Polícia Civil.

Voltar Todas de Polícia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário