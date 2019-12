Polícia Policial militar da reserva é morto em Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Câmera flagrou o assassinato Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O policial militar da reserva Ezequiel Freire dos Santos, 50 anos, foi morto a tiros, na noite de terça-feira (10), no bairro Primavera, às margens da BR-116, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

O crime ocorreu em uma empresa de reciclagem que pertencia à família da vítima. Conforme mostram imagens de uma câmera de vigilância, o assassino conversou com o sargento da reserva antes de efetuar os disparos.

A principal hipótese para o crime é execução. A motivação está sendo investigada. O bandido fugiu.

Voltar Todas de Polícia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário