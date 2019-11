Por ordem do filho Eduardo, um deputado do PSL foi “desconvidado” de reunião com Bolsonaro

O deputado Coronel Tadeu (PSL-SP) foi “desconvidado” de uma reunião no Palácio do Planalto, horas antes do encontro marcado para as 16h desta terça-feira (12).

Na manhã desta terça, horas antes da reunião no Planalto, Tadeu foi informado sobre o “cancelamento do convite” para ir ao Planalto. Segundo o e-mail enviado pelo gabinete da deputada Bia Kicis (PSL-DF), o recuo foi uma “determinação do presidente do PSL na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro“.

Na realidade, o cargo de “presidente do PSL na Câmara dos Deputados” não existe. O filho “02” do presidente Bolsonaro é, na verdade, líder do PSL na Câmara, cargo que passou a ocupar após uma disputa com a ala bivarista. “Como parlamentar, militar e respeitoso aos princípios do presidente Bolsonaro, continuarei votando pelo Brasil e para o Brasil. Nenhum partido, seja ele A ou B, fará eu mudar meus princípios e meu caráter”, disse Tadeu, sobre passar à “lista negra” da ala bolsonarista do PSL.

A decisão reforça a lista de parlamentares da “ala bivarista” excluídos do debate com o presidente. Nesta relação já estão nomes como o da ex-líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (SP); do presidente do PSL, Luciano Bivar (PE) e do líder do PSL no Senado, Major Olimpio (SP), entre outros.

Saída do PSL

O presidente Jair Bolsonaro informou nesta terça em uma rede social que decidiu deixar o PSL e criar um novo partido, chamado Aliança pelo Brasil.