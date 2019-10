Porto Alegre sediará curso com foco em melhorar a fala e a influência em público; veja os temas abordados

A fonoaudióloga empresarial Débora Brum estará em Porto Alegre no dia 26 de outubro para ministrar o curso “A Arte de Falar e Influenciar”. O treinamento é para pessoas que possuem interesse em aprimorar a sua fala em público, passando mais segurança e vendendo melhor suas ideias, além de conquistar o interesse das pessoas com boas argumentações, engajando sua equipe e desenvolvendo diálogos mais assertivos.

Os interessados podem inscrever-se pelo telefone (51) 9 9268-8962 ou pelo e-mail comunicativafono@gmail.com. O evento acontece das 9h às 18h, no Attive Coworking (Rua Carlos Gardel, número 55, bairro Bela Vista, Porto Alegre). O valor do curso é R$ 617,00 (para pagamento em até duas parcelas) ou R$ 550,00 (pagamento à vista).

Sobre a ministrante

Débora Brum é fonoaudióloga empresarial, com mestrado em Distúrbios da Comunicação Humana (UFSM/RS), especialização em Voz (CEV/SP) e aperfeiçoamento em Fonoaudiologia Empresarial (FEAD/MG). Formada em Personal & Professional Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching (SP), é sócia-diretora da Comunicativa Fonoaudiologia Empresarial há mais de 16 anos, onde realiza treinamentos e palestras sobre comunicação humana. Já treinou mais de 7 mil profissionais de empresas, tendo ministrado treinamento também na Angola (África).

Veja as técnicas que serão abordadas:

• Comunicação passiva X agressiva X manipuladora X assertiva

• Estratégias para desenvolver a Comunicação Assertiva

• Relação entre Inteligência emocional x comunicação assertiva

• Empatia – entenda melhor e conecte-se com o seu interlocutor

• Linguagem verbal: desenvolvendo a clareza e objetividade

• Falar e ser bem compreendido: S.E.R.

• Pitch de Influência: como vender bem suas ideias

• Linguagem corporal: consciência e ínio para gerar mais conexão e transmitir mais segurança nas interações

• O impacto das palavras – linguagem positiva (gerando maior engajamento, colaboração, motivação e menos resistência)

• Técnicas de argumentação, convencimento e persuasão

• Estratégias de comunicação na administração de conflitos

• Estratégias para o “Não positivo”

• Escuta empática e ativa – gerando conexão e evitando mal entendidos e retrabalhos

• O poder da Voz – como transmitir segurança e credibilidade pela voz

• Estratégias de oratória: como controlar os vícios de linguagem, usar bem as pausas, controle do ritmo e velocidade de fala, dicção clara, etc

• Linguagem corporal x expressividade x naturalidade

