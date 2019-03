Prefeitura de Porto Alegre paga os servidores integralmente amanhã

Nesta sexta-feira (29), a Prefeitura de Porto Alegre pagará integralmente a folha do funcionalismo do mês de março. O valor bruto totalizou R$ 233,1 milhões e 100% das matrículas (34 mil) serão quitadas com recursos do Tesouro Municipal. Conforme o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, os salários dos servidores estão sendo pagos integralmente com o ingresso de receitas próprias (especialmente o IPTU), desde dezembro de 2018. “Estamos utilizando todos os valores que ingressam nos cofres municipais para o pagamento da folha dos servidores e no atendimento de áreas prioritárias”, afirmou Busatto.

Histórico

Em junho de 2017, iniciou o parcelamento dos salários dos servidores municipais e a medida se estendeu até o fim de novembro. Com o ingresso de receitas do IPTU, os salários voltaram a ser pagos integralmente no final de dezembro de 2017 e permaneceram assim até o fim de junho do ano passado – com exceção do 13º salário, que foi parcelado em 10 vezes em 2018. Assim, o parcelamento da folha dos servidores e o atraso no pagamento dos fornecedores foram retomados a partir de julho do ano passado e o pagamento do 13º salário está sendo novamente parcelado em dez vezes neste ano.

