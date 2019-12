Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre recebe doação de ferramenta para qualificar serviços

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

"Teremos na estrutura pública a melhor tecnologia disponível no mundo", disse o prefeito Marchezan Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

Porto Alegre passará a contar nos próximos meses com tecnologia certificadora de informações de identidade. A ferramenta é uma doação da empresa HTCIA Brazil Chapter, que escolheu a capital gaúcha para receber pela primeira vez no Brasil este tipo de convênio com órgão público.

Com tecnologia desenvolvida pela empresa Melrisk, o município pode promover a conexão digital com os órgãos públicos, aumentar a proteção e a precisão dos dados, se tornando referência em governo eletrônico.

As primeiras secretarias a se beneficiarem são as de Desenvolvimento Social e Esporte, Saúde, Segurança e Educação. O prefeito Nelson Marchezan Júnior destaca que esta parceria vai ajudar Porto Alegre a se tornar referência em cidade inteligente, juntamente com as outras frentes trabalhadas pelo Pacto Alegre.

“Estamos muito felizes com esta doação que vai oferecer mudanças em pouco tempo para milhares de pessoas. Teremos na estrutura pública a melhor tecnologia disponível no mundo”, disse.

Ao fazer uso da tecnologia para a automatização dos processos, é possível reduzir a burocracia e otimizar os custos da gestão pública, priorizando as áreas mais relevantes. “Trata-se de uma revolução digital para a cidade, permitindo identificar qualquer interação do cidadão com serviços da prefeitura, o que possibilita qualificar os atendimentos para melhorar a gestão”, explicou o vice-presidente da HTCIA Brasil Chapter, Jeff Plentz.

A associação já colabora com diversos governos em diferentes esferas como Califórnia, Nova Iorque, Estados Unidos, Singapura e Austrália e reúne mais de dois mil profissionais independentes que colaboram para combater os crimes de alta tecnologia. O sistema nasceu de uma demanda da Interpol após os ataques na França e Bélgica para monitorar suspeitos.

Na saúde, por exemplo, a ferramenta permite identificar a jornada do paciente, diminuindo filas de espera e otimizando os serviços, como aplicativo para agendamento de consultas e alertas. Na educação, é possível analisar a frequência escolar dos alunos e identificar quem precisa de outros serviços.

Na área social, é possível fazer um plano proativo de contingenciamento para acesso de moradores de rua, distribuindo vagas em albergues de acordo com sua região geográfica e ter estoques de alimentos e cobertores adequados.

Na segurança, pode ser conectado ao sistema de câmeras de rua e ônibus para monitoramento e identificação de foragidos. “Vamos melhorar nossos serviços e qualificar nossos sistemas de segurança”, destaca o secretário da pasta, Rafael Oliveira.

Um dos fatores importantes para que o acordo fosse firmado com a cidade foi o fato de a tecnologia ter como um de seus principais parceiros de desenvolvimento e evolução a Santa Casa de Misericórdia, que visa a utilizar-se da certificação de informações para fazer o rastreamento da jornada de seus pacientes, sugerindo melhorias através da sua inteligência artificial.

A tecnologia da Melrisk é importante para a automatização de processos preexistentes, apontando ainda uma nova maneira de propor estratégias e tomar decisões ao fortalecer as relações entre a Prefeitura de Porto Alegre, seus cidadãos, academia, empresas e terceiro setor.

“Este é um avanço grande para nosso projeto de melhoria da qualidade de relacionamento com o cidadão e utilização eficiente dos dados da prefeitura”, acrescentou a secretária de Transparência e Controladoria, Luciane Rache.

A ferramenta estará disponível em 90 dias e poderá ser utilizada por cinco anos. Cada uma das secretarias envolvidas será responsável por desenvolver suas soluções. A coordenação das implementações será centralizada pela Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre), apoiada por consultores técnicos da HTCIA com suporte da Melrisk.

Ela conta com garantia da compatibilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, segurança importante para manter o sigilo dos dados dos usuários. A Procempa será a responsável por aplicar a tecnologia nos diferentes serviços da prefeitura. “Certamente teremos muitos desafios pela frente e vamos colaborar para que a solução possa trazer mais benefícios aos cidadão”, concluiu o diretor-técnico da Companhia, Alexandre Horn.

