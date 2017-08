Prefeitura de Porto Alegre quitará 47% da folha de agosto na quinta-feira

A Prefeitura de Porto Alegre inicia, nesta quinta-feira (31), o pagamento da folha de agosto, com o depósito inicial de R$ 3.300,00 líquidos para cada matrícula dos servidores municipais. Com esse crédito, 47% (14,9 mil servidores) do funcionalismo estarão com salários integralizados. Os demais servidores (16,9 mil) receberão o saldo de seus vencimentos até 15 de setembro. A folha total de agosto com encargos e consignações ficou em R$ 178 milhões.

Conforme o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, as receitas que ingressarem nos próximos dias serão destinadas ao pagamento do funcionalismo. Ele acrescentou que o governo vem adotando uma séria de medidas para redução dos gastos, e que um conjunto de ações de médio e longo prazos para equilibrar as contas municipais foram enviadas para o Legislativo “Se nenhuma ação tivesse sido adotada, teria faltado recursos ainda em março para a quitação da folha”, afirmou Busatto.

A primeira parcela líquida da folha de agosto corresponde a um total de R$ 81,8 milhões, e o saldo restante de R$ 58,2 milhões será pago conforme o ingresso de receitas nos cofres municipais.

A receita líquida projetada é de R$ 252,8 milhões, e a despesa, R$ 315,6 milhões. O déficit nas contas do município tem sido de R$ 60 milhões mês.

Entre as principais receitas estão os tributos próprios (IPTU, ISS, ITBI e Taxas) que projetados devem somar R$ 147,6 milhões. As transferências da União e do Estado (ICMS, IPVA, FPM, Lei Kandir, IPI) devem somar R$ 105,2 milhões.

Busatto reforçou que a prefeitura tem buscado novas alternativas de receita e ampliado a fiscalização. “Estamos num dos momentos econômicos mais graves, e todo o esforço está sendo feito para manter os serviços essenciais à população e para honrar a folha dos servidores municipais”, disse.

Entre os principais pagamentos realizados em agosto estão: Dívida Pública, duodécimo da Câmara Municipal, precatórios e RPV’s, coleta de lixo, creches conveniadas, consignações, entidades assistenciais, medicamentos e hospitais, merenda escolar e terceirizadas.

Os funcionários que estão lotados nas empresas EPTC, Carris e Procempa irão receber seus vencimentos integralmente no dia 31. O mesmo se aplicará às autarquias com recursos próprios, como o Dmae, além dos servidores ativos do Previmpa e inativos no regime capitalizado.

Compartilhe

Deixe seu comentário: