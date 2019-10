Premiê do Líbano renuncia após protestos contra taxa no WhatsApp

O primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, afirmou nesta terça-feira (29) que vai submeter a renúncia de seu governo ao presidente Michel Aoun em respostas aos protestos que o país enfrenta há duas semanas.

“Por 13 dias, o povo libanês esperou por uma decisão para uma solução política que iria parar a deterioração. Tentei, nesse período, encontrar uma saída, ouvir a voz do povo e proteger o povo de perigos econômicos, de segurança e sociais. Hoje, não vou esconder, cheguei ao fim da linha”, afirmou. “É a hora de darmos um grande choque resolver a crise”, disse Hariri. Em seguida, ele afirmou que iria apresentar o pedido de renúncia ao presidente Michel Aoun.

Manifestações contra o governo têm acontecido por todo o país. Hariri pediu para que os libaneses protejam a paz civil. O movimento nas ruas foi iniciado no dia 17 de outubro, após o anúncio de uma tarifa para as ligações feitas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. A medida foi cancelada pela pressão dos atos.

A irritação dos libaneses foi então canalizada para a situação econômica e política em geral. No país, mais de 25% da população vive abaixo da linha da pobreza, segundo o Banco Mundial.

De acordo com a agência Associated Press, centenas de apoiadores do Hizbolah, um movimento político e religioso xiita, atacaram, com bastões, o principal acampamento dos manifestantes mais cedo nesta terça-feira. Eles destruíram barracas, quebraram cadeiras e perseguiram protestantes. A polícia não conseguiu impedir o ataque.

País paralisado

O mal-estar da população explodiu em 17 de outubro, após o anúncio de um imposto sobre as ligações feitas pelo aplicativo WhatsApp. O rápido cancelamento da medida não impediu que os protestos em todo o país continuassem.

Bancos, escolas e universidades ficaram fechados por dias. Com a aproximação do fim do mês, alguns trabalhadores corriam o risco de não receber os salários. A “Ode à Alegria” de Beethoven, com uma letra adaptada para o árabe, passou a ser cantada por todo o país, assim como o hino nacional.