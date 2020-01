Projeto RS Sustentável Presidente da Assembleia Legislativa abre o Fórum Desenvolvimento Econômico, promovido pela Rede Pampa

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Evento acontece na sede da SABA, em Atlântida, dia 24, a partir das 14h30min Foto: Celso Bender/Agência ALRS Foto: Celso Bender/Agência ALRS

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Luis Augusto Lara, abrirá o “Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos”, na sexta-feira, dia 24 de janeiro, na sede da SABA, em Atlântida, litoral norte gaúcho. O evento está inserido no “Projeto RS Sustentável”, uma iniciativa da Rede Pampa que visa discutir temas de interesse da sociedade e que promovam alternativas para o crescimento do Estado.

Luis Augusto Lara vê com otimismo este momento que o Brasil atravessa e aponta que “2020 será um ano em que o Estado deve seguir com as reformas estruturais, assim como o país seguir com as reformas administrativas. Na economia, os sinais de retomada do crescimento já são sentidos, mas ainda há muito a ser feito. Todos devem ser chamados para dar a sua contribuição, inclusive os setores e poderes que ainda não estão envolvidos. Muito do que votamos em 2019, na Assembleia, será sentido neste ano, como os efeitos do Código Ambiental e as Privatizações”, conclui.

A abertura do Fórum, a partir das 14h30min, contará também com a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Ruy Irigaray. Na sequência, o tema será analisado pelos palestrantes Paulo Uebel (secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital) e pelo senador Luis Carlos Heinze. Como painelistas, participarão do Fórum, no dia 24 de janeiro: Cláudio Coutinho Mendes, presidente do Banrisul; Luiz Corrêa Noronha, vice-presidente, diretor de planejamento e diretor financeiro do BRDE; Jeanette Lontra, presidente do Badesul e Antonio da Luz, economista.

O encerramento do Fórum “Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos” ficará a cargo do governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

As inscrições estão abertas, são gratuitas, e podem ser feitas clicando no link do site: www.forumrssustentavel.com.br

O Fórum “Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos” tem promoção e realização da TV Pampa, Rádio Liberdade e O Sul, com oferecimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e os apoios do BRDE, Badesul e SABA.

