Presidente da Fenaert participa do 25º Congresso da Agert

Centenas de representantes da radiodifusão de todo o Rio Grande do Sul estão reunidos, discutindo tendências do segmento. Em sua fala, nesta terça, Leão destacou a atuação da entidade junto a demandas do setor e as recentes conquistas do segmento e seus impactos no dia a dia das rádios e TVs, como a alteração na Lei do Radialista.

Ele ainda destacou outros movimentos que estão por acontecer, que impactarão o segmento. “Depois da ampla reforma trabalhista, estamos prestes a ter uma nova reforma sindical e temos de estar atentos às modificações que poderão ocorrer nesse sentido”, reforçou Leão. O presidente ainda citou a criação da Frente Parlamentar da Radiodifusão, prevista para ser lançada na Câmara dos Deputados no dia 30 de outubro. “Juntamente com a ABERT, a FENAERT dá todo apoio para a iniciativa, que já conta com 250 assinaturas e é considerada uma das maiores frentes parlamentares da Casa”, finalizou.