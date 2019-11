No ano, o IPCA-15 acumula alta de 2,83% e, em 12 meses, de 2,67%, abaixo dos 2,72% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. A aceleração em novembro foi puxada pelos preços dos transportes (0,30%), impactados pelo aumento da gasolina (0,80%) e do etanol (2,53%). Os preços do óleo diesel (0,58%) e do gás veicular (0,10%) também subiram, levando o resultado dos combustíveis a um aumento de 1,07%. Já as passagens aéreas tiveram alta de 4,44%.

Já os preços do grupo alimentação e bebidas apresentaram alta de 0,06% em novembro, após três meses consecutivos de deflação. As carnes subiram 3,08% e contribuíram com 0,08 ponto percentual no índice geral do mês. Por outro lado, destacam-se as quedas dos preços da cebola (-18,60%), do tomate (-8%), da batata-inglesa (-7,92%) e do leite longa vida (-1,67%).