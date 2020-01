Acontece Primeira edição de Feira do Azeite em 2020 acontece neste sábado

2 de janeiro de 2020

Evento realizado em Porto Alegre reúne várias marcas, além de aproximar produtores e consumidores Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Feira do Azeite realizada em Porto Alegre, uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, seguirá em 2020. E a primeira edição acontece já neste sábado (04/01), das 8h às 12h30, na Av. Getúlio Vargas, 1.384, no bairro Menino Deus, mantendo a tradição do primeiro sábado de cada mês.

A exemplo do que aconteceu ao longo de 2019, a Feira reuni várias marcas de azeites gaúchos e tem o objetivo de aproximar produtores e consumidores, além de promover a cultura do azeite.

“O evento é uma ótima oportunidade para degustar, aprender e comprar os azeites gaúchos produzidos em diferentes municípios do estado, muitos deles premiados internacionalmente”, destaca Renato Fernandes, vice-presidente do Ibraoliva.

As marcas que estarão presentes neste sábado são: Costa Doce, Vila do Segredo, Olivas do Sul, Casa Gabriel Rodrigues, Olivais da Fonte, Batalha, Olivae e Costi Olivos.

A força do azeite gaúcho

Em 2019, a safra nacional de azeite atingiu cerca de 230 mil litros no país, sendo que, dessa produção, aproximadamente 200 mil litros foram oriundos do RS, maior produtor nacional da azeitona, conforme dados do Instituto Brasileiro de Olivicultura (IBRAOLIVA)

Com aproximadamente 200 olivicultores cadastrados, nove plantas industriais extratoras de azeite e 32 marcas do produto para comercialização, o Rio Grande do Sul é a principal referência do país na produção de azeitonas e azeite extravirgem no Brasil.

“O azeite gaúcho, e brasileiro de modo geral, recebeu mais de 50 premiações em importantes concursos internacionais, só nos últimos três anos. Isso comprova a qualidade e seriedade como vem crescendo o setor da olivicultura no país”, ressalta o presidente do IBRAOLIVA, Paulo Marchioretto.

Marque na agenda/Feira do Azeite/ sábado, 04 de janeiro/ das 8h às 12h30min/ Pátio da Secretaria da Agricultura (Av. Getúlio Vargas, 1.384, Menino Deus) / Porto Alegre /RS

Site: https://www.ibraoliva.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/Ibraoliva-111140516887249/

