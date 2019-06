Produtor confirma parceria entre Anitta e Christina Aguilera

Uma parceria musical poderosa está chegando por aí. O produtor musical Che’Pope, que normalmente promove as canções de Christina Aguilera, acabou revelando que haverá um feat entre ela e ninguém menos que Anitta.

Tudo começou quando ele publicou um vídeo em que mostrava uma música sendo mixada no computador, em um programa de edição. A legenda da postagem denunciou: “Vamos para o Rio”. Logo que ele compartilhou o clique, os fãs já passaram a especular se a canção em questão se trataria de uma parceria entre Christina e Anitta.

“Essa é uma música de Anitta com Xtina?”, questionou um internauta. Sem muitas cerimônias, ele revelou: “Não essa, mas nós vamos fazer uma, sim”.

A internet foi ao delírio com a revelação do produtor. É válido lembrar que neste Carnaval Anitta homengAeou Christina Aguilera em seu Bloco das Poderosas. Durante as apresentações nos dias de folia, a funkeira usou fantasias inspiradas em cantoras e personalidades dos anos 90.

Parceria com Madonna

Madonna soltou a voz na web ao cantar um trecho do hit Faz Gostoso, uma parceria entre ela e a brasileira Anitta. O novo disco de Madonna, o 14º de estúdio de sua carreira, foi divulgado esta semana.

Caracterizada com filtro de Madame X, personagem-título de seu novo álbum, com make carregada e tapa-olho, a rainha do pop divulgou o registro em seu Instagram Stories, na noite de sexta-feira (14).

Quem adorou a novidade e se derreteu pela nova namorada foi Pedro Scooby.

No Instagram, ele publicou uma foto de seu reprodutor de músicas e babou por Anitta na legenda: “Não é porque é minha mulher, não. Mas zerou o game”, disse ele.

A funkeira, por sua vez, acabou provando que o namorado aprovou seu novo lançamento. Durante a manhã, Anitta publicou um vídeo em seu Instagram mostrando Scooby dançando, animado, ainda deitado na cama.

“Está dançando deitado?”, perguntou ela, aos risos, enquanto ele rebolava e mostrava bom-humor.

Pai blogueiro

Desde que viajou à Bali, na Indonésia, o pai de Anitta, Mauro Machado, viralizou na internet e se tornou novo influenciador digital. Quem comentou o caso foi o novo namorado da funkeira, Pedro Scooby, que se surpreendeu ao chegar a uma loja de surfe e ver que o “Painitto” era seguido ali.

“Aí, sogrão, até na fábrica de prancha!”, disse ele, mostrando que a loja acompanhava Mauro no Instagram. “Qualquer lugar que eu chego, perguntam de você, sogrão. Tu é o maior blogueiro do momento”, acrescentou, bem-humorado.

Desde que começou a postar com frequência no Instagram, Mauro Machado, pai da cantora Anitta, tem aumentado a cada dia seu número de seguidores. Até o momento, ele já tem 578 mil seguidores na rede social. Na última terça (18), ele se divertiu ao notar que já está famoso. E contou que ficou surpreso e feliz ao ser reconhecido pelo irmão do “genro”, o surfista Pedro Scooby, que está namorando Anitta. As informações são da revista Quem.

